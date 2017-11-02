Жительница Урала перевела мошенникам 2,5 млн рублей за снятие проклятия

Источник: РИА Новости

По данным местных СМИ, в 2013 году пенсионерка из города Качканар услышала по радио рекламу «экстрасенса Мирослава» и обратилась к нему с просьбой избавить от алкогольной зависимости ее родственника. Получив от гражданки пару денежных переводов, «Мирослав» пропал. Через три года с женщиной связался неизвестный, представившийся следователем генпрокуратуры. По его словам, Мирослав погиб в перестрелке с силовиками, а в подвале его дома нашли 26 проклятых кукол вуду, на одной из которых было написано имя пенсионерки. Он отметил, что для снятия проклятия нужны свечи из Иерусалима, золотая икона возрастом 150 лет и помощь некоего «старца Матвея».

Позже мужчина, представившийся следователем, опять позвонил пенсионерке и рассказал, что «старец Матвей» умер, и перенаправил к «старцу Онуфрию». Получив от гражданки еще несколько переводов, мошенники сообщили ей, что необходимая икона прибыла в Пермь, но по пути в Качканар машина, на которой ее перевозили, попала в ДТП, а сопровождавшие либо погибли, либо попали в больницу. В результате, пенсионерка заплатила и за аварию. В конце концов, осуществив еще несколько переводов, потратив сбережения, распродав вещи и огород, свердловчанка написала письмо с просьбой о помощи президенту Владимиру Путину, после чего ее послание передали в МВД. По информации прессы, в общей сложности женщина отправила мошенникам 2,5 миллиона рублей.