Тело скончавшейся в Шанхае пермской модели доставят в Россию
До конца недели российское консульство в Китае определит, как доставить в Россию тело 14-летней модели, скончавшейся за границей. Об этом со ссылкой на мать девушки сообщил 59.ru.
До конца недели российское консульство в Китае определит, как доставить в Россию тело 14-летней модели, скончавшейся за границей. Об этом со ссылкой на мать девушки сообщил 59.ru.
Напомним, девочка скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. За несколько дней до этого она была госпитализирована
В Китае Влада Дзюба работала для ESEE Model Management. Российское консульство в Шанхае сообщило, что причиной смерти стали полиорганная недостаточность, сепсис и инфекционное поражение нервной системы.
Также в СМИ появилась информация, что у ребенка не было медицинской страховки. В Перми по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Мать скончавшейся модели пояснила, что доставка тела будет бесплатной, однако пока не ясно, привезут его в Пермь или Москву.