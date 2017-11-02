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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Тело скончавшейся в Шанхае пермской модели доставят в Россию

До конца недели российское консульство в Китае определит, как доставить в Россию тело 14-летней модели, скончавшейся за границей. Об этом со ссылкой на мать девушки сообщил 59.ru.

Напомним, девочка скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. За несколько дней до этого она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, после чего впала в кому.

В Китае Влада Дзюба работала для ESEE Model Management. Российское консульство в Шанхае сообщило, что причиной смерти стали полиорганная недостаточность, сепсис и инфекционное поражение нервной системы.

Также в СМИ появилась информация, что у ребенка не было медицинской страховки. В Перми по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мать скончавшейся модели пояснила, что доставка тела будет бесплатной, однако пока не ясно, привезут его в Пермь или Москву.

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