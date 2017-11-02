Тело скончавшейся в Шанхае пермской модели доставят в Россию

Напомним, девочка скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. За несколько дней до этого она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, после чего впала в кому.

В Китае Влада Дзюба работала для ESEE Model Management. Российское консульство в Шанхае сообщило, что причиной смерти стали полиорганная недостаточность, сепсис и инфекционное поражение нервной системы.