В Омске иномарка протаранила пассажирский автобус

ДТП произошло сегодня, 2 ноября, около 16:25, на улице 24-я Северная.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi врезался в ПАЗ № 414 («п. Ясная Поляна-п. 1-й Кирпичный»).

На момент аварии в салоне автобуса было восемь человек. Только одной женщине понадобилась помощь медиков. Личность пассажира устанавливается.