В Омске иномарка протаранила пассажирский автобус
В больницу была доставлена одна пассажирка.
В больницу была доставлена одна пассажирка.
ДТП произошло сегодня, 2 ноября, около 16:25, на улице 24-я Северная.
По данным
На момент аварии в салоне автобуса было восемь человек. Только одной женщине понадобилась помощь медиков. Личность пассажира устанавливается.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские уже выяснили, что оба водителя были за рулем без признаков алкогольного опьянения. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.