В Геленджике девушка на гидроцикле врезалась в бетонную стену
На Кубани возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике девушка пострадала после катания на гидроцикле.
На Кубани возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике девушка пострадала после катания на гидроцикле.
В июне 33-летний житель Геленджика заключил договор субаренды и совместно с 24-летним гражданином Узбекистана катал желающих на гидроциклах в пансионате «Солнечный берег». По версии следствия, 9 августа 24-летний мужчина, не приняв во внимание погоду и не имея соответствующих документов на предоставление таких услуг, катал на гидроцикле 17-летнюю туристку из Москвы. За услугу она заплатила 1,5 тыс. рублей.
«При выполнении опасного разворота мужчина не справился с управлением и выпал в море, а неуправляемое судно с девушкой направилось в сторону берега, где столкнулось с бетонным ограждением, в результате чего пострадавшая слетела с гидроцикла и ударилась о металлический забор. Девушка получила множественные ранения и травмы», — сообщает
Подозреваемых задержали в