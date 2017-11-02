В Геленджике девушка на гидроцикле врезалась в бетонную стену

В июне 33-летний житель Геленджика заключил договор субаренды и совместно с 24-летним гражданином Узбекистана катал желающих на гидроциклах в пансионате «Солнечный берег». По версии следствия, 9 августа 24-летний мужчина, не приняв во внимание погоду и не имея соответствующих документов на предоставление таких услуг, катал на гидроцикле 17-летнюю туристку из Москвы. За услугу она заплатила 1,5 тыс. рублей.