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16:11 (мск), источник: Tengrinews

Отец журналиста пропал на трассе Астана — Караганда

69-летний мужчина пропал во время поездки из Караганды в Астану на такси 1 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Пропал мой отец, Мендыбаев Арыстан Капсебаевич, 1948 года рождения. Рост — 180 сантиметров, был одет в темно-синюю куртку, норковую шапку, черные джинсы. Он 1 ноября около полудня выехал из Караганды на такси в Астану. Таксист говорит, что высадил его в районе “Учхоз”, почему — не понятно, у него разные версии. Возможно, был какой-то конфликт», — рассказала журналист Дана Круглова.

Она добавила, что ее брат обратился с заявлением в полицию.

«Всех, кто может оказать волонтерскую помощь или что-либо подсказать, прошу звонить по номеру 8 771 709 31 53», — сказала журналист.

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