Отец журналиста пропал на трассе Астана — Караганда
69-летний мужчина пропал во время поездки из Караганды в Астану на такси 1 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.
69-летний мужчина пропал во время поездки из Караганды в Астану на такси 1 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Пропал мой отец, Мендыбаев Арыстан Капсебаевич, 1948 года рождения. Рост — 180 сантиметров, был одет в
Она добавила, что ее брат обратился с заявлением в полицию.
«Всех, кто может оказать волонтерскую помощь или