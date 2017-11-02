Отец журналиста пропал на трассе Астана — Караганда

«Пропал мой отец, Мендыбаев Арыстан Капсебаевич, 1948 года рождения. Рост — 180 сантиметров, был одет в темно-синюю куртку, норковую шапку, черные джинсы. Он 1 ноября около полудня выехал из Караганды на такси в Астану. Таксист говорит, что высадил его в районе “Учхоз”, почему — не понятно, у него разные версии. Возможно, был какой-то конфликт», — рассказала журналист Дана Круглова.