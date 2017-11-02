«Матерился, беспокоил пассажиров». Суд оштрафовал пьяного дебошира, летевшего в Атырау

По материалам дела, в сентябре гражданин летел рейсом из Астаны в Атырау. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту самолета вел себя неадекватно, нецензурно выражался, беспокоил своим поведением пассажиров и бортпроводников. По прибытии самолета в Атырау он был задержан правоохранителями, которые составили протокол о правонарушении за совершение мелкого хулиганства.