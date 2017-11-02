Суд продлил срок содержания под стражей экс-министру строительства Кушхову

Источник: Новый Калининград

Таким образом удовлетворено ходатайство следствия о продлении ранее избранной меры пресечения на 3 месяца. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сторона защиты просила заменить содержание под стражей домашним арестом, поскольку никто из фигурантов дела, начиная с момента возбуждения уголовного дела в декабре 2014 года и до взятия их под стражу в июле 2017 года, попыток скрыться от органов следствия не предпринимал, проведению расследования не препятствовал.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что все договорные обязательства компанией «ГлобалЭлектроСервис» были выполнены в полном объеме. Никаких претензий со стороны заказчиков не поступало. Обвиняемые, в свою очередь, заявили, что их действия следует квалифицировать как предпринимательские отношения, что означает их подсудность арбитражным судам.

Напомним, бывшего главу министерства строительства Калининградской области Амира Кушхова подозревают в хищении 750 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018.