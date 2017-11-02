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17:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Бывшие сотрудники транспортной инспекции получили по 8 лет за взятки

Минский городской суд признал виновными бывших сотрудников Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций в получении взятки в особо крупном размере и совершении других коррупционных действий.

Источник: Ежедневник.by

Минский городской суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Бывший начальник управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции Николай Литошик признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Ему суд назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.

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Экс-начальник отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области Александр Грекович признан виновным в получении взяток и совершении других коррупционных преступлений. Ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 1,2 тыс. БВ, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

«Суд полностью согласился с квалификацией, предложенной стороной обвинения, и с тем наказанием, которое предлагалось в судебных прениях», — прокомментировала после оглашения приговора прокурор. У сторон есть 10 суток, чтобы обжаловать приговор. Сотрудники транспортной инспекции совершали преступления против интересов службы на протяжении 2012−2016 годов.

Взятки они брали за благоприятное решение вопроса по беспрепятственному проезду по дорогам Минска и Минской области грузового транспорта с нарушением порядка грузоперевозок без соответствующего разрешения и непривлечение к административной ответственности за это нарушение, сообщила БЕЛТА.

Как следует из предъявленного обвинения, Литошику инкриминированы 13 фактов получения взяток от одного человека, общая сумма которых составила около 26 тыс. долларов. Что касается Грековича, в совокупности он незаконно получил денежные средства от 31 человека, установлено свыше 110 фактов.

В судебном заседании было установлено, что денежное вознаграждение варьировалось от 200 тыс. белоруских рублей (до деноминации) до 2 тыс. доларов. «Расценки» по беспрепятственному проезду составляли 100−150 долларов за один грузовой автомобиль грузоподъемностью 20 т, 150−250 долларов за автомобиль грузоподъемностью 30 т.

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