Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках на 110 млн руб

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова о взятке, говорится на сайте ведомства. Баринов курировал строительство изолятора на 4 тыс. мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Он пообещал гендиректору двух строительных компаний, что обеспечит подписание документов о выполненных работах за денежное вознаграждение. Это произошло в период с мая по август 2007 года. По данным следствия, Баринов требовал не менее 12% от всех платежей за строительство изолятора, поступавшим на счета компании.

Следствие полагает, что Баринов получил несколько взяток на общую сумму в 110 млн руб. в период с октября 2007 года по декабрь 2012 года.

Баринов, как заявило следствие, «изобличен и задержан», мера пресечения пока не избрана.

В Колпинском районе находится следственный изолятор «Кресты-2». 2 сентября был арестован Русхлан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства.

Хамхокова заподозрили в даче взятки в размере 350 млн руб. замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.