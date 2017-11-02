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17:27 (мск), источник: РБК

Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках на 110 млн руб

В СК заявили, что куратор проекта сооружения СИЗО «Кресты-2» в Петербурге получил деньги от руководителя двух строительных компаний.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова о взятке, говорится на сайте ведомства. Баринов курировал строительство изолятора на 4 тыс. мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Он пообещал гендиректору двух строительных компаний, что обеспечит подписание документов о выполненных работах за денежное вознаграждение. Это произошло в период с мая по август 2007 года. По данным следствия, Баринов требовал не менее 12% от всех платежей за строительство изолятора, поступавшим на счета компании.

Следствие полагает, что Баринов получил несколько взяток на общую сумму в 110 млн руб. в период с октября 2007 года по декабрь 2012 года.

Баринов, как заявило следствие, «изобличен и задержан», мера пресечения пока не избрана.

В Колпинском районе находится следственный изолятор «Кресты-2». 2 сентября был арестован Русхлан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства.

Хамхокова заподозрили в даче взятки в размере 350 млн руб. замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.

В конце июля Счетная палата заключила, что ФСИН неэффективно использовала бюджетные деньги на общую сумму в 15 млрд руб., из них более 12 млрд были предназначены на строительство изолятора в Колпино.

«Московский патруль»: Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора ФСИН
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27 октября© Ньюстюб
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