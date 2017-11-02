Найдено тело третьего погибшего на Аргазинском водохранилище

Источник: РИА "Новости"

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 1 ноября в результате опрокидывания двух лодок погибло пять человек — одна женщина и четверо мужчин. Они проживали в Челябинске и Карабаше. В списке погибших трое гражданских и двое полицейских. Еще двум людям удалось спастись.

В результате поисковой операции первой было обнаружено тело женщины. Она была в спасательном жилете. Тело прибило к берегу. По предварительной версии, женщина умерла от переохлаждения.

Днем было обнаружено и поднято на поверхность тело одного мужчины. В 17 часов в ходе обследования акватории сотрудниками УСЦ было обнаружен второй погибший мужчина.