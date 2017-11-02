Бывший замдиректора ФСИН задержан по делу «Крестов-2»

Как стало известно «Фонтанке», задержание Николая Баринова сотрудниками центрального аппарата ФСБ прошло в рамках уголовного дела о даче и получении взяток при строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Петербурге. По версии следствия, Баринов, занимавший пост замдиректора ФСИН и с 2007 года курировавший проект стоимостью 12 млрд рублей, вошел в преступный сговор с директором генсубподрядчика «Петроинвест» Русланом Хамхоковым и заместителем начальника УФСИН Петербурга и области Сергеем Мойсеенко для хищения казенных денег. Как следует из материалов дела, оглашенных ранее на судебных заседаниях по избранию мер пресечения Хамхокову и Мойсеенко, после перечисления средств на счет «Петроинвесту» часть их обналичивалась и передавалась непосредственно взяткополучателям.

«По версии следствия, подозреваемый с мая по август 2007 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, сообщил генеральному директору, что за денежное вознаграждение в размере не менее 12 процентов от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет компаний в целях исполнения работ по объекту, он обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах. Затем, с октября 2007 года по декабрь 2012 года, находясь в различных местах Санкт-Петербурга и Москвы, неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в виде денег в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей», — сообщили сегодня, 2 ноября, в Следственном комитете.

Наследник Николая Баринова по кураторству «Крестов-2», замдиректора ФСИН Олег Коршунов, тоже задержан и уже арестован. Сейчас ему вменяют растрату при закупках горюче-смазочных материалов в других регионах.

Как сообщала пресс-служба Санкт-Петербургского горсуда, Хамхоков оставлен под арестом до 31 января 2018 года. Сергей Мойсеенко будет содержаться под стражей до 1 февраля 2018-го. Он обвинен не только в получении взятки, но и в организации убийства своего подчиненного Николая Чернова, которому стали известны эпизоды хищений при строительстве «Крестов-2».

По данным «Фонтанки», задержание Баринова состоялось после заключения Хамхоковым сделки со следствием. Бизнесмен признал передачу 350 млн рублей сотрудникам ФСИН, в том числе Баринову.

В статусе советника главы Росреестра Николай Баринов задекларировал за 2016 год 9,6 млн рублей, 130-метровую квартиру, легковые автомобили Volkswagen Multivan, Renault Kangoo, «Москвич-407», мотовездеход. Его супруга оказалась посостоятельнее. Она при годовой зарплате чуть более миллиона рублей владеет шестью земельными участками общей площадью восемь тысяч квадратных метров, жилым домом, тремя гаражами, автомобилям Audi A7, Jeep Grand Cherokee, Nissan Murano.

Возможно, Николая Баринова этапируют в Петербург и здесь изберут меру пресечения. Если Баринова арестуют, то он, по иронии судьбы, вместе с Русланом Хамхоковым и Сергеем Мойсеенко, может стать первым постояльцем нового следственного изолятора. Переезд контингента из «Крестов-1» на Арсенальной набережной намечен на 1 декабря 2017 года.