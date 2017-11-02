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17:57 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде неизвестный напал с ножом на охранника телекомпании

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Неизвестный напал с канцелярским ножом на охранника гостелерадиокомпании «Калининград», сообщил РИА Новости директор ГТРК Николай Долгачев.

Источник: РИА Новости

«Когда мужчина вошел в здание, он собирался пройти в павильон, но увидел охрану. Тогда он попытался приклеить на стену плакат. Охранник сделал ему замечание, мужчина достал канцелярский нож и ткнул в охранника, к счастью не сильно, ничего не повредил», — сказал Долгачев.

Он рассказал, что мужчина стал размахивать ножом и угрожать охраннику, обещал «вскрыть ему вены» и «повесить». Телеоператору удалось на телефон снять нападавшего.

«Возможно, он сумасшедший, но нам от этого не легче, естественно, ситуация опасная. Мы вызвали наряд полиции, нажали “тревожную кнопку”, они приехали буквально за три минуты, но мужчина уже успел сбежать. Мы написали заявление в полицию, прежде всего, хотим, чтобы установили его личность, понять мотивы, и рассчитываем на возбуждение уголовного дела по статье об угрозе убийством», — добавил Долгачев.

В пресс-службе регионального управления МВД России РИА Новости подтвердили, что полиция проводит проверку по факту нападения на охранника.

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