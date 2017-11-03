В Воронеже страдающий провалами в памяти пенсионер сбежал из больницы

Волонтеры попросили помощи в поиске 64-летнего Сергея Мухина, сообщили представители отряда «Поиск пропавших детей в Воронежской области». Пенсионер ушел из Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (проспект Патриотов, 23) в 5:00 четверга, 2 ноября. Пропавший страдает провалами в памяти. Мужчина перестал принимать препараты. Он может быть в неадекватном состоянии.

На вид пропавшему 55−60 лет. Рост Сергея Мухина — около 185 см, у него худощавое телосложение. У мужчины длинные темные волосы. Пенсионер был в синей куртке, джинсах и клетчатой рубашке.



Волонтеры попросили всех, кто знает о местонахождении мужчины, обратиться по телефонам: 8 929 009 41 41 (волонтеры), 8 965 318 85 58 (дочь), 02 или 112. Также волонтерам нужна помощь в распространении ориентировок и «прочесе лесной зоны в районе БСМП».