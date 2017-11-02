Прокуратура после падения плиты на детей проведет свою проверку
В областном центре уже принято решение сносить все заброшенные здания.
В областном центре уже принято решение сносить все заброшенные здания.
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура Могилева проведет свою независимую проверку по факту падения плиты на двух мальчиков в областном центре, сообщил в эфире ТРК «Могилев» прокурор Могилевской области Александр Чадюк.
В областном центре уже принято решение, чтобы соответствующие ведомства проверили сооружений, которые не ограждены и не законсервированы, после чего их должны снести.
«Принято решение целенаправленно по ведомствам и собственникам провести эти проверки, и те сооружения, которые не законсервированы, которые разрушаются, снести. Я думаю, что эта работа будет проведена», — сказал Чадюк.
В эфире отметили, что строительство объекта, на котором накануне произошло ЧП, прекратили семь лет назад. Недострой не был огражден и законсервирован.
«Это пока начало расследования уголовного дела. Как будут квалифицироваться действия тех или других физических, может быть, юридических лиц — это будет известно уже по мере расследования уголовного дела», — добавил Чадюк.
Он также отметил, что прокуратура по факту проведет собственную проверку.
Несчастный случай произошел в Могилеве 1 ноября. Двух мальчиков придавило плитой недостроенного дома: девятилетний ребенок погиб на месте, а десятилетний в тяжелом состоянии был госпитализирован.