Прокуратура после падения плиты на детей проведет свою проверку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура Могилева проведет свою независимую проверку по факту падения плиты на двух мальчиков в областном центре, сообщил в эфире ТРК «Могилев» прокурор Могилевской области Александр Чадюк.

В областном центре уже принято решение, чтобы соответствующие ведомства проверили сооружений, которые не ограждены и не законсервированы, после чего их должны снести.

«Принято решение целенаправленно по ведомствам и собственникам провести эти проверки, и те сооружения, которые не законсервированы, которые разрушаются, снести. Я думаю, что эта работа будет проведена», — сказал Чадюк.

В эфире отметили, что строительство объекта, на котором накануне произошло ЧП, прекратили семь лет назад. Недострой не был огражден и законсервирован.

«Это пока начало расследования уголовного дела. Как будут квалифицироваться действия тех или других физических, может быть, юридических лиц — это будет известно уже по мере расследования уголовного дела», — добавил Чадюк.

Он также отметил, что прокуратура по факту проведет собственную проверку.