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18:08 (мск), источник: 365info.kz

В АЖК не знают причин отключения электричества в Алматы

Энергопередающая организация «Алатау жарык компаниясы» прокомментировала сегодняшнее отключение света в центре Алматы.

Источник: 365info.kz

В компании признались, что причины происшествия им не известны:

«По невыясненным причинам в 15:23 произошло аварийное отключение ЛЭП-220кВ № 2333, 2343. В результате наброса мощности произошло полное погашение ПС — 220/110кВ № 131А “Горный Гигант” вместе с прилегающими подстанциями».

Но уже в 15.55, рапортует организация, большинству потребителей свет вернули. А к 16.17 подачу электричества возобновили полностью. Создана комиссия, которая разбирается в произошедшем. АЖК обещает позднее предоставить подробности..

Напомним, 2 ноября в центре Алматы исчезло электричество в троллейбусных проводах, из-за чего возникли гигантские пробки.

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