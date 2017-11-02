В АЖК не знают причин отключения электричества в Алматы
Энергопередающая организация «Алатау жарык компаниясы» прокомментировала сегодняшнее отключение света в центре Алматы.
Энергопередающая организация «Алатау жарык компаниясы» прокомментировала сегодняшнее отключение света в центре Алматы.
В компании признались, что причины происшествия им не известны:
«По невыясненным причинам в 15:23 произошло аварийное отключение ЛЭП-220кВ № 2333, 2343. В результате наброса мощности произошло полное погашение ПС — 220/110кВ № 131А “Горный Гигант” вместе с прилегающими подстанциями».
Но уже в 15.55, рапортует организация, большинству потребителей свет вернули. А к 16.17 подачу электричества возобновили полностью. Создана комиссия, которая разбирается в произошедшем. АЖК обещает позднее предоставить подробности..
Напомним, 2 ноября в центре Алматы исчезло электричество в троллейбусных проводах,