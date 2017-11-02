В АЖК не знают причин отключения электричества в Алматы

В компании признались, что причины происшествия им не известны:

Но уже в 15.55, рапортует организация, большинству потребителей свет вернули. А к 16.17 подачу электричества возобновили полностью. Создана комиссия, которая разбирается в произошедшем. АЖК обещает позднее предоставить подробности..



Напомним, 2 ноября в центре Алматы исчезло электричество в троллейбусных проводах, из-за чего возникли гигантские пробки.