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18:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ограбление магазина в центре Уральска зафиксировали камеры

Двое парней в масках ворвались в продуктовый магазин в центре Уральска и, угрожая продавцу ножом, вытащили деньги из кассы.

Источник: Sputniknews.kz

Ограбление произошло 1 ноября примерно в 17:30, пишет региональное издание «Уральская неделя».

Одного из преступников удалось задержать по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Зеленовского района. У задержанного изъяли маску, деньги и нож и поместили его в изолятор временного содержания.

Второго преступника разыскивают. Известно, что ему 20 лет.

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