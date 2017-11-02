Ограбление магазина в центре Уральска зафиксировали камеры
Двое парней в масках ворвались в продуктовый магазин в центре Уральска и, угрожая продавцу ножом, вытащили деньги из кассы.
Двое парней в масках ворвались в продуктовый магазин в центре Уральска и, угрожая продавцу ножом, вытащили деньги из кассы.
Ограбление произошло 1 ноября примерно в 17:30, пишет региональное издание «Уральская неделя».
Одного из преступников удалось задержать по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Зеленовского района. У задержанного изъяли маску, деньги и нож и поместили его в изолятор временного содержания.
Второго преступника разыскивают. Известно, что ему 20 лет.