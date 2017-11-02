На юге Молдовы полиция изъяла 10 кг марихуаны

В ходе серии обысков в рамках расследования, длившегося более 5 месяцев, были обнаружены внушительные партии наркотических веществ. 1 ноября при обысках в городе Чадыр-Лунга и селе Холубое найдены около 10 килограммов марихуаны, капсулы с наркотическим веществом, 79−0 шприцов, семена конопли и 21 тысяча леев, полученных от реализации наркотиков, пишет tv8.md.

Задержаны четыре человека, в их отношении запрашивается превентивный арест на 30 суток. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.