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18:42 (мск), источник: Actualitati.md

На юге Молдовы полиция изъяла 10 кг марихуаны

Преступная группировка, промышлявшая продажей наркотиков в особо крупных размерах, была раскрыта полицией.

Источник: Actualitati.md

В ходе серии обысков в рамках расследования, длившегося более 5 месяцев, были обнаружены внушительные партии наркотических веществ. 1 ноября при обысках в городе Чадыр-Лунга и селе Холубое найдены около 10 килограммов марихуаны, капсулы с наркотическим веществом, 79−0 шприцов, семена конопли и 21 тысяча леев, полученных от реализации наркотиков, пишет tv8.md.

Задержаны четыре человека, в их отношении запрашивается превентивный арест на 30 суток. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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