На юге Молдовы полиция изъяла 10 кг марихуаны
Преступная группировка, промышлявшая продажей наркотиков в особо крупных размерах, была раскрыта полицией.
Преступная группировка, промышлявшая продажей наркотиков в особо крупных размерах, была раскрыта полицией.
В ходе серии обысков в рамках расследования, длившегося более 5 месяцев, были обнаружены внушительные партии наркотических веществ. 1 ноября при обысках в городе
Задержаны четыре человека, в их отношении запрашивается превентивный арест на 30 суток. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.