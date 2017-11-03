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10:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ушедшую из дома девочку-подростка с розовыми волосами разыскивают нижегородские полицейские

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду, с заявлением о розыске 15-летней Марьяны Г. в отдел полиции № 6 обратились ее родственники.

Источник: 52.мвд.рф

Согласно информации, ранним утром 28 октября девочка самовольно ушла из дома по улице Ларина Приокского района и обратно не вернулась.

На вид подростку 15−16 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, частично окрашены в розовый цвет, глаза светлые. Она была одета в пуховик бирюзового цвета, длиной ниже талии, с опушкой на воротнике из песца, в толстовку черного цвета с рисунком в виде тигра, лосины черного цвета, ботинки замшевые черного цвета. Девушка может носить очки, на задней части правой ноги имеется пигментное пятно.

Сотрудники полиции обращаются к нижегородцам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 268−46−02, 268−46−26, 89503549157 либо по каналу связи 02.

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