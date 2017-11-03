Ушедшую из дома девочку-подростка с розовыми волосами разыскивают нижегородские полицейские

На вид подростку 15−16 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, частично окрашены в розовый цвет, глаза светлые. Она была одета в пуховик бирюзового цвета, длиной ниже талии, с опушкой на воротнике из песца, в толстовку черного цвета с рисунком в виде тигра, лосины черного цвета, ботинки замшевые черного цвета. Девушка может носить очки, на задней части правой ноги имеется пигментное пятно.