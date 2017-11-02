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19:59 (мск), источник: 365info.kz

Предполагаемый рабовладелец задержан в Костанае

Хозяин мельницы, по версии следствия, держал в рабстве 18 человек, сообщает телеканал телеканал «Астана».

Источник: 365info.kz

С апреля 2017 года, по данным ДВД Костанайской области, на предпринимателя работали 18 граждан Узбекистана. Мужчина отнял их документы и не оплачивал труд. Обманом и угрозами удерживал он работников на мельнице.

Досудебное расследование ведется по статье «Торговля людьми», подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Иностранцев же освободят от ответственности за нарушение миграционного законодательства, так как они признаны жертвами торговли людьми.

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