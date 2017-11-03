В Воронеже в аварии с 3 машинами погиб 54-летний пассажир ВАЗа

Пассажир ВАЗ-2115 погиб в ДТП с тремя автомобилями, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Авария произошла на набережной Массалитинова в 13:50 четверга, 2 ноября. Видео последствий ДТП опубликовали в соцсети.

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего воронежца столкнулся с ехавшим в попутном направлении Volkswagen Polo. За рулем иномарки был 21-летний горожанин. После столкновения ВАЗ врезался в Chevrolet Aveo под управлением 19-летнего воронежца.