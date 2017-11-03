В Воронеже в аварии с 3 машинами погиб 54-летний пассажир ВАЗа
ДТП случилось на набережной Массалитинова.
ДТП случилось на набережной Массалитинова.
Пассажир ВАЗ-2115 погиб в ДТП с тремя автомобилями, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего воронежца столкнулся с ехавшим в попутном направлении Volkswagen Polo. За рулем иномарки был 21-летний горожанин. После столкновения ВАЗ врезался в Chevrolet Aveo под управлением 19-летнего воронежца.
Пассажир ВАЗ-2115, 54-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.