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08:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в аварии с 3 машинами погиб 54-летний пассажир ВАЗа

ДТП случилось на набережной Массалитинова.

Источник: РИА "Новости"

Пассажир ВАЗ-2115 погиб в ДТП с тремя автомобилями, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Авария произошла на набережной Массалитинова в 13:50 четверга, 2 ноября. Видео последствий ДТП опубликовали в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего воронежца столкнулся с ехавшим в попутном направлении Volkswagen Polo. За рулем иномарки был 21-летний горожанин. После столкновения ВАЗ врезался в Chevrolet Aveo под управлением 19-летнего воронежца.

Пассажир ВАЗ-2115, 54-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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