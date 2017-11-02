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21:00 (мск), источник: Sputnik.by

Сельчанин угнал неисправный BMW в Витебске с помощью эвакуатора

Нетрезвая компания погрузила авто на эвакуатор и отвезла в деревню, где машину оперативно разобрали на запчасти.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Оршанского района, который с помощью эвакуатора угнал из двора в Витебске неисправный автомобиль BMW, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.

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Машина BMW-520 стояла в одном из дворов на улице Петруся Бровки, ее владелец за авто не волновался, потому что оно было не на ходу. Однако в один из дней он не обнаружил на парковке автомобиль и обратился в милицию.

«Обнаружили пропажу в одной из деревень Оршанского района. Выяснилось, что похищение автомобиля состоялось при помощи эвакуатора», — сказали в УВД.

В управлении также уточнили, что похитил BMW 31-летнний мужчина. Сельчанин, гостя у знакомых в Витебске, решил, что машина ничья: нетрезвая компания погрузила авто на эвакуатор и отвезла в деревню, где машину оперативно разобрали на запчасти.

Детали BMW оперативники нашли в гараже у злоумышленника. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

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