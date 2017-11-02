Мужчина перекрестился и упал на рельсы в метро в Минске
В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции «Партизанская» Минского метрополитена.
«На станции “Партизанская” мужчина, перекрестившись, бросился на рельсы перед приближающимся поездом», — сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что в результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
В настоящее время по факту проводится разбирательство, правоохранители выясняют причины поступка мужчины.