В Славянске-на-Кубани пассажирский автобус сгорел на дороге

ЧП произошло около 15 часов. Автобус загорелся во время движения по ул. Юных Коммунаров.

Пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут. Площадь пожара составила 12 кв. м, автобус выгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.

Пассажиров в салоне в момент возгорания не было. При пожаре никто не пострадал, передает «Кубань 24».