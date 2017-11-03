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09:15 (мск), источник: "Российская газета"

Возбуждено три уголовных дела по факту диверсии в Крыму

Следственный отдел управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил три уголовных дела по факту диверсий на газопроводе и линиях электропередачи на Южном берегу Крыма.

Накануне Национальный антитеррористический комитет выдвинул предположение о диверсии на объектах энергетики. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. НАК обнародовал фотоснимки, сделанные на месте, на которых видны срезанные болты опоры газопровода, металл по краям газовой трубы оплавлен, края вогнуты вовнутрь. А сама труба сплющена высоким давлением. Исходя из этого эксперты предположили, что газовую трубу деформировал взрыв. Правительство Крыма в связи с диверсиями усилило меры безопасности на объектах энергетики.

Напомним, во вторник вечером на газораспределительной станции возле поселка Виноградное под Алуштой произошло снижение давления газа. Кроме того, прекратилась подача электроэнергии в населенные пункты в связи с падением опоры ЛЭП. Как оказалось, газопроводы были повреждены на газораспределительной станции рядом с поселками Виноградное и Запрудное. Их жители услышали громкий хлопок, после чего несколько часов полыхал большой факел. По данным регионального управления МЧС, авария оставила без газоснабжения примерно 1,2 тысячи человек в пяти населенных пунктах Южного берега Крыма. Экстренные службы сработали оперативно. Электроснабжение и газоснабжение поселков было восстановлено в среду вечером.

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