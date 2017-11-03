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09:08 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на видео сняли, как у девушки на заправке в руках взорвался смартфон

Вечером в четверг, 2 ноября 2017 года, сразу в нескольких пабликах появилось видео, на котором в руках у пассажирки «Тойоты» взрывается телефон.

Машина с воронежскими номерами стоит около колонки на автозаправочной станции. Видно, что в салоне иномарки сидит пассажирка. В какой-то момент происходит взрыв — огненная вспышка озаряет весь салон машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, взорвался телефон. Пострадавшая открывает дверь авто, чтобы не задохнуться в дыму. Из салона валят клубы дыма. Считанные секунды спустя к девушке на подмогу идет сотрудник АЗС.

По предварительным данным, у девушки обожжены руки и лицо.

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