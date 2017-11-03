В Воронеже на видео сняли, как у девушки на заправке в руках взорвался смартфон
Вечером в четверг, 2 ноября 2017 года, сразу в нескольких пабликах появилось видео, на котором в руках у пассажирки «Тойоты» взрывается телефон.
Вечером в четверг, 2 ноября 2017 года, сразу в нескольких пабликах появилось видео, на котором в руках у пассажирки «Тойоты» взрывается телефон.
Машина с воронежскими номерами стоит около колонки на автозаправочной станции. Видно, что в салоне иномарки сидит пассажирка. В
Судя по всему, взорвался телефон. Пострадавшая открывает дверь авто, чтобы не задохнуться в дыму. Из салона валят клубы дыма. Считанные секунды спустя к девушке на подмогу идет сотрудник АЗС.
По предварительным данным, у девушки обожжены руки и лицо.