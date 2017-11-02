Врачи не знают, выживет ли мальчик, на которого упала плита в Могилеве
На протяжении минувшей ночи медики боролись за жизнь 9-летнего пациента, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
На протяжении минувшей ночи медики боролись за жизнь 9-летнего пациента, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Медики дают крайне малые шансы того, что 9-летнего мальчика, которого накануне придавило бетонной плитой в Могилеве, останется жив, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.
«В течение всей ночи проводила оперативная коррекция состояния, добивались гемостаза. На сегодня состояние ребенка сохраняется крайне тяжелым. К сожалению, прогноз на жизнь мы никакой дать не можем», — сказал главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.
Сообщается, что в реанимацию мальчика перевели под утро четверга. Ребенок пережил клиническую смерть. Медики дают всего один шанс из ста, что он может вернуться к полноценной жизни. Пациента ожидает еще серия операций.
Как отметили в эфире, под плитой, упавшей со второго этажа, дети пробыли около получаса. Владелец долгостроя, житель Могилева 1975 года рождения, на котором случилось ЧП, уже задержан. Сообщается, что дом мужчина строил самовольно с 2008 по 2010 годы.
ЧП в жилом микрорайоне «Спутник» на окраине Могилева произошло в среду. На гуляющих в заброшенном долгострое, обрушилась плита перекрытия: один мальчик погиб, второй был доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Следователи назначили ряд экспертных исследований, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством. Возбуждено уголовное дело в отношении владельца долгостроя.