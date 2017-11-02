Врачи не знают, выживет ли мальчик, на которого упала плита в Могилеве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Медики дают крайне малые шансы того, что 9-летнего мальчика, которого накануне придавило бетонной плитой в Могилеве, останется жив, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.

«В течение всей ночи проводила оперативная коррекция состояния, добивались гемостаза. На сегодня состояние ребенка сохраняется крайне тяжелым. К сожалению, прогноз на жизнь мы никакой дать не можем», — сказал главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Сообщается, что в реанимацию мальчика перевели под утро четверга. Ребенок пережил клиническую смерть. Медики дают всего один шанс из ста, что он может вернуться к полноценной жизни. Пациента ожидает еще серия операций.

Как отметили в эфире, под плитой, упавшей со второго этажа, дети пробыли около получаса. Владелец долгостроя, житель Могилева 1975 года рождения, на котором случилось ЧП, уже задержан. Сообщается, что дом мужчина строил самовольно с 2008 по 2010 годы.