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22:07 (мск), источник: Sputnik.by

Врачи не знают, выживет ли мальчик, на которого упала плита в Могилеве

На протяжении минувшей ночи медики боролись за жизнь 9-летнего пациента, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Медики дают крайне малые шансы того, что 9-летнего мальчика, которого накануне придавило бетонной плитой в Могилеве, останется жив, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.

«В течение всей ночи проводила оперативная коррекция состояния, добивались гемостаза. На сегодня состояние ребенка сохраняется крайне тяжелым. К сожалению, прогноз на жизнь мы никакой дать не можем», — сказал главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Сообщается, что в реанимацию мальчика перевели под утро четверга. Ребенок пережил клиническую смерть. Медики дают всего один шанс из ста, что он может вернуться к полноценной жизни. Пациента ожидает еще серия операций.

Как отметили в эфире, под плитой, упавшей со второго этажа, дети пробыли около получаса. Владелец долгостроя, житель Могилева 1975 года рождения, на котором случилось ЧП, уже задержан. Сообщается, что дом мужчина строил самовольно с 2008 по 2010 годы.

ЧП в жилом микрорайоне «Спутник» на окраине Могилева произошло в среду. На гуляющих в заброшенном долгострое, обрушилась плита перекрытия: один мальчик погиб, второй был доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Следователи назначили ряд экспертных исследований, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством. Возбуждено уголовное дело в отношении владельца долгостроя.

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