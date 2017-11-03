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00:28 (мск), источник: Tengrinews

Карагандинец избил двух женщин и набросился на полицейских

В Караганде мужчина избил двух женщин и оказал сопротивление наряду полиции. Конфликт попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Конфликт между карагандинцем и нарядом полиции произошел вечером 2 ноября на остановке «Диетстоловая» в Караганде. Видео происшествия сняли очевидцы и выложили в Instagram.

В описании к видео говорится, что полицейские пытаются посадить в служебное авто мужчину, который ранее избивал девушку. При этом на кадрах запечатлено, как подозреваемый оказывает активное сопротивление полицейским.

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Сопротивление полиции, остановка Диетстоловая. Парень избивал девушку. ___________________________________________________ ┏━━━━━━━━━━ В пресс-службе ДВД области прокомментировали инцидент. По информации руководителя пресс-службы Бахытжана Кудиярова, на видео попал момент задержания 26-летнего жителя Караганды, на которого поступили сразу два заявления в полицию. «2 ноября в Михайловский отдел полиции УВД города Караганды поступили два заявления по фактам нанесения телесных повреждений женщинам 1974 и 1991 года рождения. Потерпевшие сообщили, что побои им нанес бывший зять и муж 1991 года рождения, житель города Караганды», — сообщил Кудияров. После поступивших заявлений полицейские приступили к поискам правонарушителя. О местонахождении подозреваемого сотрудникам полиции сообщила одна из потерпевших. Сотрудники сразу выехали в указанном направлении. Правонарушитель был задержан в центре города на остановке «Диетстоловая». Однако мирно доставить его в отдел не удалось. При задержании правонарушитель оказал неповиновение сотрудникам полиции и активно сопротивлялся. «На данный момент в отношении правонарушителя составлены два протокола по статье 73−1 » Умышленное причинение легкого вреда здоровью Кодекса РК об административных правонарушениях и части 1 статьи 667 Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа Кодекса РК об административных правонарушениях, в ближайшее время дело будет направлено в суд для избрания меры наказания, — добавили в пресс-службе.

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