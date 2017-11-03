Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором
Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом
Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии».
По данным агентства, официального подтверждения этой информации со стороны сирийских властей пока не поступало.
Отмечается, что в начале недели правительственные силы контролировали 92% территории
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что от боевиков освобождено более 90% территории Сирии. По его словам, российским военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции, удалось в корне переломить ситуацию.