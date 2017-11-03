Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии».

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По данным агентства, официального подтверждения этой информации со стороны сирийских властей пока не поступало.

Отмечается, что в начале недели правительственные силы контролировали 92% территории Дейр-эз-Зора.