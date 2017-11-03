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00:42 (мск), источник: Известия

Сирийская армия установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зором.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии».

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По данным агентства, официального подтверждения этой информации со стороны сирийских властей пока не поступало.

Отмечается, что в начале недели правительственные силы контролировали 92% территории Дейр-эз-Зора.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что от боевиков освобождено более 90% территории Сирии. По его словам, российским военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции, удалось в корне переломить ситуацию.

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