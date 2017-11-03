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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяная женщина без прав стала виновницей ночного ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка.

В отдел полиции 02 ноября в 00.05 поступило сообщение о ДТП в Большом Камне в районе дома на улице Маслакова, 12, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что 27-летняя женщина, управляя автомашиной Nissan Laurel, при совершении поворота не убедилась в безопасности маневра, в результате чего совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Hilux Surf .

В результате автоаварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Установлено, что водитель легкового автомобиля обучение на право управления транспортным средством ранее не проходила.

По результатам медосвидетельствования установлено, что женщина находится в алкогольном опьянении.

По данному факту в отношении автолюбительницы были составлены административные материалы.

Автомашину правонарушительницы поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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