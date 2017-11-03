Ночная погоня за грузовиком в Актау попала на видео

Как рассказали свидетели погони, КамАЗ двигался с нарушением правил — вилял из стороны в сторону. За ним гнались несколько патрульных автомобилей полиции.

«Мы с женой в машине стояли на обочине и увидели кучу “мигалок”. Подумали, что, наверное, кого-то сопровождают. Оказалось, что они гонятся за КамАЗом. Я сразу сообщил об этом другу. Он мне рассказал: этот КамАЗ только что снес торговый павильон “Мясная лавка”. Его преследовали несколько патрульных машин», — рассказал очевидец.