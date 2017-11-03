Ночная погоня за грузовиком в Актау попала на видео
В Актау полицейские устроили погоню за водителем КамАЗа. Происшествие, которое случилось 2 ноября около 22.00, попало на видео, сообщает «Лада».
В Актау полицейские устроили погоню за водителем КамАЗа. Происшествие, которое случилось 2 ноября около 22.00, попало на видео, сообщает «Лада».
Как рассказали свидетели погони, КамАЗ двигался с нарушением правил — вилял из стороны в сторону. За ним гнались несколько патрульных автомобилей полиции.
«Мы с женой в машине стояли на обочине и увидели кучу “мигалок”. Подумали, что, наверное,
По его словам, погоня за грузовиком закончилась на автодороге между ТОО «АЗПМ» (Актауский завод пластических масс) и бывшим железнодорожным депо в районе промышленной зоны города. Полицейские выбросили перед КамАЗом раскладную ленту с шипами. Стражи порядка на месте задержали водителя.