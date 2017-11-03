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07:18 (мск), источник: Tengrinews

Ночная погоня за грузовиком в Актау попала на видео

В Актау полицейские устроили погоню за водителем КамАЗа. Происшествие, которое случилось 2 ноября около 22.00, попало на видео, сообщает «Лада».

Источник: Tengrinews

Как рассказали свидетели погони, КамАЗ двигался с нарушением правил — вилял из стороны в сторону. За ним гнались несколько патрульных автомобилей полиции.

«Мы с женой в машине стояли на обочине и увидели кучу “мигалок”. Подумали, что, наверное, кого-то сопровождают. Оказалось, что они гонятся за КамАЗом. Я сразу сообщил об этом другу. Он мне рассказал: этот КамАЗ только что снес торговый павильон “Мясная лавка”. Его преследовали несколько патрульных машин», — рассказал очевидец.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, погоня за грузовиком закончилась на автодороге между ТОО «АЗПМ» (Актауский завод пластических масс) и бывшим железнодорожным депо в районе промышленной зоны города. Полицейские выбросили перед КамАЗом раскладную ленту с шипами. Стражи порядка на месте задержали водителя.

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