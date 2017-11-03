В Приморье подростки от скуки разгромили около ста могил на сельском кладбище

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДПМ-контроль», малолетних вандалов нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста — им всего 8 и 9 лет. Но их на 30 дней поместят в центр временного содержания несовершеннолетних.