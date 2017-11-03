В Приморье подростки от скуки разгромили около ста могил на сельском кладбище
Около ста могил разгромили двое подростков в селе Красный Кут Спасского района.
Около ста могил разгромили двое подростков в селе Красный Кут Спасского района.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДПМ-контроль», малолетних вандалов нельзя привлечь к уголовной ответственности
Местные жители до сих пор приводят погост в порядок. По предварительным оценкам, на восстановление всех разбитых памятников понадобится около миллиона рублей. Эти деньги придется выплатить родителям малолетних хулиганов.