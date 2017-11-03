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03:12 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье подростки от скуки разгромили около ста могил на сельском кладбище

Около ста могил разгромили двое подростков в селе Красный Кут Спасского района.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДПМ-контроль», малолетних вандалов нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста — им всего 8 и 9 лет. Но их на 30 дней поместят в центр временного содержания несовершеннолетних.

Местные жители до сих пор приводят погост в порядок. По предварительным оценкам, на восстановление всех разбитых памятников понадобится около миллиона рублей. Эти деньги придется выплатить родителям малолетних хулиганов.

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