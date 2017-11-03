У приморца обнаружили более 125 кг марихуаны

Сотрудники полиции задержали жителя села Борисовка, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Так, в лесополосе был обнаружен тайник с запасами вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

50-летний мужчина, ранее судимый за совершение наркопреступлений, доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли крупную партию наркосодержащего растения.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массовой свыше 125 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.