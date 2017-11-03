Двухлетний ребенок и двое взрослых погибли в страшном ДТП в ВКО
В Семее в результате столкновения двух авто погибли трое человек, в том числе ребенок.
В Семее в результате столкновения двух авто погибли трое человек, в том числе ребенок.
Авария произошла вечером первого ноября. Столкнулись два авто «BMW» и «Лады».
По словам очевидцев, в автомобиль марки «Лада» врезался BMW. Пассажиры, находившиеся в «Ладе» погибли. 54-летняя женщина скончалась на месте. Ее 24 летняя дочь и двухлетний внук умерли уже в больнице.
Водитель «Лада» с различными травмами доставлен в больницу.
За рулем BMW находился молодой человек 26 лет. Он не пострадал.
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного.