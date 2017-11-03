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04:25 (мск), источник: РИА Новости

Владивосток вновь окутал дым от лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Дым от лесных пожаров на Дальнем Востоке вновь привел к задымлению во Владивостоке, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков.

Источник: РИА Новости

Ранее дым от лесных пожаров на Дальнем Востоке и приграничных территориях Китая привел к задымлению во Владивостоке 26 октября.

«Ночью был сильный ветер. Ветер этот был северного направления, поэтому дым от пожаров быстро принесло во Владивосток. Сейчас ветер поутих немного, но, тем не менее, в течение дня направление ветра не поменяется. Сегодня Владивосток будет в дымке. Дым рассеется не сразу, а постепенно, в течение нескольких дней. Есть основания полагать, что на выходных ситуация будет улучшаться», — рассказал собеседник агентства.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Режим ЧС действует в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском муниципальных районах, Дальнереченском городском округе Приморского края. Особый противопожарный режим действует на всей территории Приморского края и Еврейской автономной области, а также в 13 муниципальных районах Хабаровского края.

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