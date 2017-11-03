Владивосток вновь окутал дым от лесных пожаров

«Ночью был сильный ветер. Ветер этот был северного направления, поэтому дым от пожаров быстро принесло во Владивосток. Сейчас ветер поутих немного, но, тем не менее, в течение дня направление ветра не поменяется. Сегодня Владивосток будет в дымке. Дым рассеется не сразу, а постепенно, в течение нескольких дней. Есть основания полагать, что на выходных ситуация будет улучшаться», — рассказал собеседник агентства.