Бульдозер и экскаватор «сгубили» сотрудника ГУФСИН в Приморье

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено тогда, когда фигурант занимал должность начальника отдела безопасности исправительного учреждения.

С января по апрель 2015 года, используя свое служебное положение, он похитил имущество, принадлежавшее исправительному учреждению. Так, путем обмана и злоупотребления доверием, с привлечением лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, были разобраны на запасные части бульдозер и экскаватор, которые находились на территории колонии.

Он организовал вывоз разобранных транспортных средств с территории исправительного учреждения, сдав запчасти в пункт приема металлолома.

Полученные в результате этого денежные средства в сумме свыше 300 тысяч рублей он потратил на собственные нужды.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе, государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, военной службе и правоохранительной службе на срок 2 года. Кроме того, осужденный лишен специального звания — майора внутренней службы.

Заявленный гражданский иск по уголовному делу о взыскании с подсудимого свыше 300 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.