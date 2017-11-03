Стоматолога в Комсомольске за иглу в шее больного приговорили к 2,5 годам лишения свободы

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Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.

Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре вынесен приговор в отношении врача-стоматолога, работавшей в одной из городских больниц города, за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Женщине назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы, однако свою вину она так и не признала, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что осужденная работала в должности врача-стоматолога и, находясь на суточном дежурстве, в ноябре 2015 года была приглашена в приемный покой для оказания медицинской помощи мужчине, который доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «инородное тело шеи — игла».

Врач предприняла попытку извлечения иглы оперативным путем, однако, не обнаружив ее, ушила рану и отпустила больного домой. Длительное нахождение инородного тела привело к развитию осложнений и наступлению смерти больного.

По версии следствия врач ненадлежащим образом исполнила свои обязанности — не госпитализировала больного, не привлекла к оказанию помощи специалистов соответствующего профиля.

Женщина свою вину судебном заседании не признала, исключала свою причастность к смерти больного.

Суд, тщательно исследовав все обстоятельства дела, признал врача виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. С учетом личности подсудимой и наличием смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.