Стоматолога в Комсомольске за иглу в шее больного приговорили к 2,5 годам лишения свободы
Сама врач свою вину так и не признала.
Сама врач свою вину так и не признала.
Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.
Центральным районным судом г.
В судебном заседании установлено, что осужденная работала в должности
Врач предприняла попытку извлечения иглы оперативным путем, однако, не обнаружив ее, ушила рану и отпустила больного домой. Длительное нахождение инородного тела привело к развитию осложнений и наступлению смерти больного.
По версии следствия врач ненадлежащим образом исполнила свои обязанности — не госпитализировала больного, не привлекла к оказанию помощи специалистов соответствующего профиля.
Женщина свою вину судебном заседании не признала, исключала свою причастность к смерти больного.
Суд, тщательно исследовав все обстоятельства дела, признал врача виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. С учетом личности подсудимой и наличием смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу.