Покупатель иномарки из Приангарья стал жертвой аферистов

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, молодой мужчина, желая купить автомобиль, нашел на одном из сайтов объявление о продаже иномарки в Черемхово. Машина стоила дешево. Не посмотрев транспорт, и не ознакомившись с документами на него, покупатель перечислил «продавцу» в качестве предоплаты 5 тысяч рублей. После объявление о продаже авто исчезло с сайта, а «владелец» его перестал выходить на связь.