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04:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Покупатель иномарки из Приангарья стал жертвой аферистов

Воздбуждено уголовное дело.

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, молодой мужчина, желая купить автомобиль, нашел на одном из сайтов объявление о продаже иномарки в Черемхово. Машина стоила дешево. Не посмотрев транспорт, и не ознакомившись с документами на него, покупатель перечислил «продавцу» в качестве предоплаты 5 тысяч рублей. После объявление о продаже авто исчезло с сайта, а «владелец» его перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что номер телефона, которым воспользовался злоумышленник, зарегистрирован в Братском районе. Расследование уголовного дела продолжается.

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