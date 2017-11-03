Покупатель иномарки из Приангарья стал жертвой аферистов
Воздбуждено уголовное дело.
Воздбуждено уголовное дело.
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Как стало известно, молодой мужчина, желая купить автомобиль, нашел на одном из сайтов объявление о продаже иномарки в Черемхово. Машина стоила дешево. Не посмотрев транспорт, и не ознакомившись с документами на него, покупатель перечислил «продавцу» в качестве предоплаты 5 тысяч рублей. После объявление о продаже авто исчезло с сайта, а «владелец» его перестал выходить на связь.
Полицейские установили, что номер телефона, которым воспользовался злоумышленник, зарегистрирован в Братском районе. Расследование уголовного дела продолжается.