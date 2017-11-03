СК проверит информацию о хищении стипендий у детей-сирот в одном из педколледжей Иркутска
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку информации, размещенную на одном из
В конце октября на одном из
«При этом организацией питания занимается частный предприниматель, которая является родственницей одного из сотрудников колледжа», — отметили в ведомстве.
По данному сообщению, следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.