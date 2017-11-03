СК проверит информацию о хищении стипендий у детей-сирот в одном из педколледжей Иркутска

СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку информации, размещенную на одном из интернет-порталов региона об удержании денег у детей-сирот в одном из педагогических колледжей Иркутска. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В конце октября на одном из интернет-порталов Иркутской области была опубликована статья о том, что в одном из иркутских педагогических колледжей из стипендий детей-сирот удерживаются суммы денежных средств на усиленное питание.

«При этом организацией питания занимается частный предприниматель, которая является родственницей одного из сотрудников колледжа», — отметили в ведомстве.