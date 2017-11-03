Красноярец убил наркодилера за гибель дочери: суд назначил наказание ниже низшего предела

58-летнего жителя Красноярска осудили к 3 годам колонии за убийство наркодилера, по вине которого умерла единственная дочь мужчины. За преступление ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы, но суд назначил наказание ниже низшего предела.

Трагедия произошла в апреле этого года в семье рабочего, который жил в секционной квартире в Октябрьском районе Красноярска. Его единственная дочь, заперлась в ванной и не открывала дверь. Когда ее выломали, оказалось, что девушка находится в тяжелом наркотическом опьянении. Врачи скорой помощи спасли ей жизнь, но на следующий день ситуация повторилась. В этот раз откачать девушку уже не удалось.

По данным прокуратуры, у нее остался маленький ребенок, а отец девушки тяжело переживал ее смерть. В этот же день он узнал, что наркотики дочери продал сосед. Находясь под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации, мужчина взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика одним ударом, попав прямо в сердце.