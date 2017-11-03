Экс-сотрудника Росгвардии в Хабаровске приговорили к 10 годам лишения свободы

Доказательства, собранные 57 военным следственным отделом СК РФ, дислоцированным в городе Хабаровске, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Дмитрию С., ранее проходившему военную службу в воинском звании сержанта в войсковой части 6912. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году Стародубцев решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств в Хабаровске. Согласно разработанному плану передача наркотиков должна была осуществляться через тайники. Во время закладки в один из них наркотиков военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили при нем 56 расфасованных пакетиков, еще 4 — в тайниках, месторасположение которых указал задержанный. В ходе предварительного следствия решением вышестоящего командования С. уволен с военной службы.