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05:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Экс-сотрудника Росгвардии в Хабаровске приговорили к 10 годам лишения свободы

Военнослужащий решил заработать на сбыте наркотиков.

Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.

Доказательства, собранные 57 военным следственным отделом СК РФ, дислоцированным в городе Хабаровске, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Дмитрию С., ранее проходившему военную службу в воинском звании сержанта в войсковой части 6912. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году Стародубцев решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств в Хабаровске. Согласно разработанному плану передача наркотиков должна была осуществляться через тайники. Во время закладки в один из них наркотиков военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили при нем 56 расфасованных пакетиков, еще 4 — в тайниках, месторасположение которых указал задержанный. В ходе предварительного следствия решением вышестоящего командования С. уволен с военной службы.

Решением военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и воинского звания «сержант».

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