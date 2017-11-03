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06:06 (мск), источник: РИА Новости

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, передает агентство Рейтер.

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Во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

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В своей машине террорист оставил записку, в которой говорилось, что он совершает нападение от имени группировки ИГ*. По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с «Исламским государством"* пропагандой, в частности, записями совершенных боевиками казней, а также изображениями символики террористов и их лидера.

Саипов был ранен сотрудниками полиции и госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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