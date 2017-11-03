ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в
Во вторник в
В своей машине террорист оставил записку, в которой говорилось, что он совершает нападение от имени группировки ИГ*. По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с «Исламским государством"* пропагандой, в частности, записями совершенных боевиками казней, а также изображениями символики террористов и их лидера.
Саипов был ранен сотрудниками полиции и госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.
*Террористическая организация, запрещенная в России.