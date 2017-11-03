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06:10 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снова зафиксировали аномальные уровни пыли в воздухе

Красноярцы даже предполагали, что датчики могли сломаться, но в комментариях многие жители города жаловались на плохое самочувствие.

Вчера вечером почти во всех районах города наблюдались экстремальные уровни загрязнения атмосферного воздуха.

В 22:00 на ул. Копылова датчики проекта «Красноярск. Небо» показывали 904 единицы PM2.5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон, к которым относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе). На ул. Ады Лебедевой уровень загрязнения оказался значительно ниже — 184 единицы, далее по убыванию шли ул. Павлова (175 единиц) и ул. Юности (161 единица).

Красноярцы даже предполагали, что датчики могли сломаться, но в комментариях многие жители города жаловались на плохое самочувствие — скачки давления, обострение аллергии и ЛОР-заболеваний.

«После длительной прогулки сегодня голова болит, горло першит, глаза режет даже в линзах. Дети гуляли меньше, но с утра ещё одна вялая, у другой покашливания и кровь из носа», — жалуются красноярцы.

Напомним, в городе с 1 ноября действует режим «черного неба». Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до 19:00 сегодняшнего дня. Отменят ли режим, станет известно во второй половине дня.

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