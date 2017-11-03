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06:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

Экс-председателя СНТ в Иркутском районе будут судить за мошенничество

Аферу с земельными участками провернули в Иркутском районе.

В Иркутском районе следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовик». Как сообщает пресс-служба регионального СКР, его обвиняют в мошенничестве.

По основной версии следствия, в сентябре 2009 года к обвиняемому обратился мужчина с просьбой оказать помощь в выборе свободного участка земли для последующей его покупки. Председатель СНТ, зная, что свободных участков нет, согласился за деньги помочь в решении вопроса. С этой целью он фиктивно объединил два земельных участка, у которых были собственники, и присвоил несуществующий номер якобы новому земельному участку, предложив выкупить именно его. За свои услуги он получил часть из оговоренной суммы в 170 тысяч рублей. Потерпевший получил квитанцию и незаполненную членскую книжку. После председатель получил оставшиеся деньги за оказанные услуги.

Всего с сентября 2009 года по июль 2017 года обвиняемый получил от потерпевшего 295тысяч рублей. Деньги он потратил по личному усмотрению.

Преступление выявили полицейские. Теперь уголовное дело по факту мошенничества рассмотрит суд.

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