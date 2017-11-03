Экс-председателя СНТ в Иркутском районе будут судить за мошенничество

По основной версии следствия, в сентябре 2009 года к обвиняемому обратился мужчина с просьбой оказать помощь в выборе свободного участка земли для последующей его покупки. Председатель СНТ, зная, что свободных участков нет, согласился за деньги помочь в решении вопроса. С этой целью он фиктивно объединил два земельных участка, у которых были собственники, и присвоил несуществующий номер якобы новому земельному участку, предложив выкупить именно его. За свои услуги он получил часть из оговоренной суммы в 170 тысяч рублей. Потерпевший получил квитанцию и незаполненную членскую книжку. После председатель получил оставшиеся деньги за оказанные услуги.