Огонь подбирается к Владивостоку

Источник: ДЕЙТА

Ситуация с лесными пожарами обострилась и в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Дальнегорском районах Приморья, где потребовалось введение режима ЧС. Как уже сообщало «Deita.ru», в Дальнегорске и Преображении жители буквально задыхаются от дыма.

Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в ФБУ «Авиалесохрана», погодные условия существенной помощи в тушении пожаров не оказывали и не оказывают. В течение октября осадков практически не было и до 10 ноября не ожидается. Октябрь сопровождался ветреной погодой. Причем, в отдельные дни ветровая нагрузка превышала 20 м/c (более 55 км/ч). В течение недели прогнозируется скорость ветра до 17 м/c (50 км/ч).

Борьбу с лесными пожарами значительно осложняли и осложняют мощные лесные завалы выше человеческого роста, возникшие в результате тайфуна Лайнрок в августе 2016 года. Тяжелая техника пройти к местам завалов часто не может, и их приходится разбирать вручную, что отнимает много сил и времени.

По информации ФБУ «Авиалесохрана», благодаря упорной работе лесных служб и привлеченных лиц, в период с 1 октября по 2 ноября 2017 года в Приморском крае ликвидировано 194 лесных пожара на площади более 13, 3 тысяч га. В настоящее время ведется тушение 22 лесных пожаров на площади более 2 241 га, в том числе остановлено распространение огня 6 пожаров на площади 535 га.

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На ликвидации пожаров работает 337 человек, 56 единиц наземной техники, 2 воздушных судна, арендованных Приморской авиалесоохраной у местных авиакомпаний. Помощь лесным службам Приморского края оказывают 94 авиапожарных Федеральной и Хабаровской авиалесоохраны.

Специальные патрульные группы ограничивают въезд граждан в лесные массивы и выявляют нарушителей особого противопожарного режима. Только за один день 2 ноября в ходе проводимых рейдов были выявлены 25 человек, нарушивших запрет на выжигание сухой растительности и мусора, 16 человек привлечены к административной ответственности, составлены штрафы на сумму более 32 000 рублей.

В период с 3 по 6 ноября, в связи с предстоящими праздничными и выходными днями, ожидается приток населения на лесные территории, а, следовательно, риск вспышки лесных пожаров. В связи с этим, Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил Комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края обеспечить привлечение дополнительных сил и средств всех заинтересованных ведомств, органов власти всех уровней для усиления пожарного надзора в лесах и на прилегающих к лесу территориях пожарной безопасности, требований особого противопожарного режима и режима ЧС.