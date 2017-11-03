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06:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мойте руки после цветов — хабаровский врач

Комнатный молочай едва не ослепил библиотекаря из Комсомольска.

В комсомольский в суд попала незаурядная жалоба. Женщина, которая работала в одной из библиотек города, обратилась с жалобой на ожоги глаз, которые она получила на рабочем месте во время ухода за комнатными растениями.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в краевой прокуратуре, комсомольчанка занималась обрезкой цветов, из-за чего получила травмы, которые привели ее в больничный стационар.
— Библиотекарь, находясь на работе, получила химический ожог коньюктивы роговицы и кожи век обоих глаз. Попадание ядовитого сока растения молочай на кожу рук привело женщину на больничную койку, — говорит старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации краевой прокуратуры Валентина Глазова. — Таким образом, ядовитое растение стало причиной несчастного случая на производстве. Женщина обратилась с иском к работодателю о компенсации морального вреда. Так как ситуация возникла по вине работодателя, который не обеспечил сотрудницу средствами индивидуальной защиты, суд признал комсомольчанку правой и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.
Между тем, медицинские работники признают, что комнатные растения действительно могут быть опасны, если с ними неумело обращаться, пренебрегая правилами личной безопасности и даже элементарно не соблюдая гигиену.

— Есть комнатные растения, которые выделяют молочко, они ядовитые. В основном речь идет о таком растении, как диффенбахия, алое, кактус, — рассказывает хабаровский врач-терапевт Евгений Лисина. — Люди, которые занимаются цветами, знают об опасности этих цветов. В той ситуации, которая произошла в Комсомольске, наверняка женщина сама своими руками просто потерла глаза после работы с растением, а на руках было ядовитое молочко. Естественно такой сок дает ожог слизистой, и глаз и ротовой полости, может спровоцировать различные осложнения. У ряда комнатных растений есть опасные особенности, которые надо знать, прежде, чем такие растения заводить и тем более за ними ухаживать. С цветами следует работать аккуратно, лучше надевать перчатки, а если их нет, то не тереть глаза, не помыв руки после работы с растением.

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