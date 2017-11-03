Мойте руки после цветов — хабаровский врач

В комсомольский в суд попала незаурядная жалоба. Женщина, которая работала в одной из библиотек города, обратилась с жалобой на ожоги глаз, которые она получила на рабочем месте во время ухода за комнатными растениями.



Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в краевой прокуратуре, комсомольчанка занималась обрезкой цветов, из-за чего получила травмы, которые привели ее в больничный стационар.

— Библиотекарь, находясь на работе, получила химический ожог коньюктивы роговицы и кожи век обоих глаз. Попадание ядовитого сока растения молочай на кожу рук привело женщину на больничную койку, — говорит старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации краевой прокуратуры Валентина Глазова. — Таким образом, ядовитое растение стало причиной несчастного случая на производстве. Женщина обратилась с иском к работодателю о компенсации морального вреда. Так как ситуация возникла по вине работодателя, который не обеспечил сотрудницу средствами индивидуальной защиты, суд признал комсомольчанку правой и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Между тем, медицинские работники признают, что комнатные растения действительно могут быть опасны, если с ними неумело обращаться, пренебрегая правилами личной безопасности и даже элементарно не соблюдая гигиену.