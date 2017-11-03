Самолёт до Владивостока экстренно вернулся на Камчатку

Источник: Восток Медиа

Самолёт авиакомпании «Аврора», вылетевший из камчатского аэропорта в городе Елизово во Владивосток, вернулся в пункт отправления. Во время набора высоты на борту была обнаружена неисправность, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ИА «Кам 24».

На борту «Аэробуса-319», который выполнял рейс СУ 5615, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Лайнер вернулся в аэропорт примерно через час после взлета. Как пояснили корреспонденту редакции в диспетчерской аэропорта, во время набора высоты выяснилось — на борту не работает система наддува.

«Система обеспечивает нормальное давление в салоне самолета, когда он поднимается выше 3 тысяч метров. Это необходимо, поскольку на высоте давление за бортом слишком низкое. Когда неполадка обнаружилась, командир принял решение вернуться», — рассказали в диспетчерской.