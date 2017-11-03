Рядом с омской «Долиной нищих» легковушка влетала под фуру
Оба водителя выжили.
Оба водителя выжили.
Накануне вечером на окраине города случилось ДТП с участием легковушки и большегруза. На одном из перекрестков Левобережья — улиц Волгоградской и Кондратюка — ВАЗ-2114 угодил под фуру «МАЗ».
Большегруз протаранил переднюю часть легковушки и водительскую дверь — повреждения значительные. Однако, несмотря на серьезные повреждения, водитель остался жив, передают очевидцы.
В комментариях горожане отметили, в аварии виновата, скорее всего, легковушка. Отметим, авария произошла рядом с коттеджным поселком, который омичи называют «Долиной нищих».