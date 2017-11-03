Рядом с омской «Долиной нищих» легковушка влетала под фуру

Накануне вечером на окраине города случилось ДТП с участием легковушки и большегруза. На одном из перекрестков Левобережья — улиц Волгоградской и Кондратюка — ВАЗ-2114 угодил под фуру «МАЗ».

Большегруз протаранил переднюю часть легковушки и водительскую дверь — повреждения значительные. Однако, несмотря на серьезные повреждения, водитель остался жив, передают очевидцы.

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