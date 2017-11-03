Неприличную сумму денег скрыл от государства приморец
Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель строительной компании, обвиняемый в сокрытии от налогов почти 10 млн рублей, сообщает Deita. ru.
Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель строительной компании, обвиняемый в сокрытии от налогов почти 10 млн рублей, сообщает Deita. ru.
Фигурант являлся генеральным директором ООО «Гидротехника», у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере 9 млн 918 тыс. рублей, в результате чего на денежные расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на списание в принудительном порядке поступивших денежных средств для взыскания недоимок.
Не желая оплачивать указанные платежи, фигурант подписал
В результате таких действий были сокрыты от взыскания денежные средства на сумму почти 10 млн рублей. Вину в предъявленном обвинении фигурант признал полностью. В настоящее время ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме, сообщает прокуратура Приморья.
Михаил Грач.