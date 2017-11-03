Неприличную сумму денег скрыл от государства приморец

Фигурант являлся генеральным директором ООО «Гидротехника», у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере 9 млн 918 тыс. рублей, в результате чего на денежные расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на списание в принудительном порядке поступивших денежных средств для взыскания недоимок.

Не желая оплачивать указанные платежи, фигурант подписал письма-поручения в адрес завода (который должен был перевести его компании денежные средства) о перечислении средств на расчетные счета иных, подконтрольных ему фирм.

В результате таких действий были сокрыты от взыскания денежные средства на сумму почти 10 млн рублей. Вину в предъявленном обвинении фигурант признал полностью. В настоящее время ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме, сообщает прокуратура Приморья.