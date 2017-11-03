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07:17 (мск), источник: dostup1.ru

В Аргазинском водохранилище продолжают искать 2 человек

Трое утонувших найдены, их личности установлены.

В Аргаяшском районе (Челябинская область) продолжается поиск двух человек, утонувших во время переворота лодки 1 ноября, — трое погибших найдены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию оперативного штаба МЧС.

В работах задействовано 170 человек, 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Активно применяется беспилотная летательная авиация, работают 4 водолазные группы. Личный состав пожарно-спасательных гарнизонов при поддержке сотрудников полиции и волонтеров сегодня проверяли береговую линию.

Благодаря облету территории и обследованию береговой линии Аргазинского водохранилища в четверг были обнаружены тела трех человек — женщины и двух мужчин.

Напомним, компания из пяти человек собралась помянуть друзей, несколько лет назад утонувших на Аргазях, для чего выдвинулась на водоем на легкой дюралевой лодке. Судно перевернулось, упавшим в воду пассажирам поспешили на помощь два полицейских, рыбачивших неподалеку. Вытащили всех, но уже вторая лодка не выдержала перегруза и ушла под воду недалеко от берега. Добраться до суши вплавь удалось двоим мужчинам из первой лодки, спасжилет был надет только на одном из них.

Погибшие являются жителями Карабаша и Челябинска. Борис Дубровский дал поручение социальному блоку правительства и главам городов оказать необходимую помощь семьям погибших.

По факту массового утопления людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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