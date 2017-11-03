В Аргазинском водохранилище продолжают искать 2 человек

Напомним, компания из пяти человек собралась помянуть друзей, несколько лет назад утонувших на Аргазях, для чего выдвинулась на водоем на легкой дюралевой лодке. Судно перевернулось, упавшим в воду пассажирам поспешили на помощь два полицейских, рыбачивших неподалеку. Вытащили всех, но уже вторая лодка не выдержала перегруза и ушла под воду недалеко от берега. Добраться до суши вплавь удалось двоим мужчинам из первой лодки, спасжилет был надет только на одном из них.