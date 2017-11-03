В ЧП на Аргазинском водохранилище погиб директор агентства недвижимости
Он поминал
Он поминал
Один из погибших на Аргазинском водохранилище был директором челябинского агентства недвижимости «Мастер Проф». Риелтор Алексей Летунов приехал, чтобы помянуть погибшего здесь 8 лет назад друга — начальника агентства недвижимости «Риэл Престиж» Владимира Дорохина.
Как рассказал 74.ru коллега утонувших, в 2009 Алексей и Владимир должны были вместе отправиться на Аргази, но тогда у Летунова не получилось поехать. С тех пор, как Дорохин с супругой утонули, их друзья каждый горд приезжали их помянуть.
Трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. Компания из 5 человек отплыла на лодке от берега на расстояние 500 метров и перевернулась. На помощь людям подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли потерпевших на борт, однако судно не выдержало перегруза. До берега добрались двое мужчин, пять человек пропали.
В настоящее время спасатели достали тела трех погибших. Поиски еще двух продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».